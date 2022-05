Die Affenpocken breiten sich auch beim Menschen weiter aus. (picture alliance / AP Photo)

Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München mitteilte, wurde das Virus gestern bei einem Patienten zweifelsfrei nachgewiesen. Er habe die charakteristischen Hautveränderungen gezeigt. Auch in mehreren anderen europäischen Staaten sowie in den USA, Kanada und Australien gibt es bereits bestätigte Fälle der Infektionskrankheit.

Das Affenpocken-Virus befällt ursprünglich vor allem Nagetiere, wird aber inzwischen auch von Mensch zu Mensch übertragen - nach ersten Hinweisen wohl vor allem durch Geschlechtsverkehr zwischen Männern. Symptome sind unter anderem plötzlich einsetzendes Fieber, starke Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Husten. Zudem greift ein Ausschlag vom Gesicht auf den Körper über.

