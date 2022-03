Zahlreiche Ukrainerinnen sind mit ihren Kindern in die Republik Moldau geflohen (IMAGO / Le Pictorium)

Nach Angaben von Bundesinnenminister Faeser soll die Maschine in Rheinland-Pfalz landen. Faeser sagte nach Beratungen mit ihren Kollegen aus den G7-Ländern, Kanada habe ein sehr großzügiges Angebot zur Aufnahme von Flüchtlingen gemacht. Das Land habe keine Begrenzung ausgesprochen und wolle so viele Flüchtende aufnehmen, wie kommen wollten.

Die Bundesregierung arbeite mit Fluggesellschaften an Verbindungen für Geflüchtete in Europa, ergänzte die SPD-Politikerin. Deutschland könne dabei als Drehkreuz dienen. Frankreich beteilige sich an der Verteilung der Menschen ab Breslau und ermögliche mit Bussen und Zügen die Weiterreise. Die Zusammenarbeit der Deutschen Bahn mit den anderen europäischen Bahngesellschaften sei vorbildlich, betonte Faeser.

Der G7-Gruppe gehören Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, die USA und Großbritannien an.



Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.