Chinas Präsident Xi Jinping gratulierte dem neuen Bundeskanzler Scholz als erster. (Archivbild) (dpa/Andy Wong)

Erste Glückwünsche kamen aus China. Präsident Xi Jinping erklärte, er sei bereit, zusammen mit Scholz auf eine Vertiefung des Vertrauens zwischen beiden Ländern hinzuarbeiten. Auch in Moskau hieß es, man setze auf konstruktive Beziehungen zur neuen Regierung in Berlin. Frankreichs Präsident Macron schrieb, er hoffe auf eine Fortsetzung der gemeinsamen Politik in Europa. Ähnlich äußerte sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie freue sich darauf, zusammen mit Olaf Scholz für ein starkes Europa zu arbeiten.

