Naturkatastrophen

Euböa war bei den verheerenden Waldbränden vergangenes Jahr mit am stärksten betroffen. (Archivbild) (AP/ Yorgos Karahalis)

Die Feuer brachen im Westen der Insel Euböa aus. Ein Dorf sei evakuiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANA. Wegen starker Winde breiteten sich die Flammen schnell aus. Euböa war bei den verheerenden Waldbränden vergangenes Jahr mit am stärksten betroffen.

In Spanien sind während der vergangenen Tagen bereits 25.000 Hektar niedergebrannt. Das entspricht 35.000 Fußballfeldern. In Deutschland spitzte sich die Lage im brandenburgischen Treuenbrietzen gestern Abend wieder zu. Der Kreis Potsdam-Mittelmark rief den Katastrophenfall aus. Dort standen zuletzt etwa 100 Hektar in Flammen. Hitze und Trockenheit begünstigen den Ausbruch von Waldbränden.

