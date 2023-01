Ostukraine

Im Gebiet der zerstörten Stadt Soledar ist ein Hilfskonvoi der Vereinten Nationen eingetroffen. (pa/AA/Diego Herrera Carcedo)

Das bestätigte die UNO-Hilfsagentur Ocha in Genf. Der aus drei Lastwagen bestehende Hilfskonvoi sei am Morgen in Dnipro losgefahren und bringe Lebensmittel, Hygieneartikel und medizinische Hilfsgüter für rund 800 Menschen.

Die UNO hofft nach eigener Aussage, noch mehr Hilfskonvois in das Gebiet zu schicken. Allerdings sei dies abhängig von der Sicherheitslage vor Ort. Daher bleibe auch ungewiss, ob ein Hilfskonvoi bis in die Stadt Soledar selbst hineinfahren könne.

Russland hat Soledar nach eigenen Angaben eingenommen. Die Ukraine widerspricht dem und erklärt, der Kampf um die Stadt halte an.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.