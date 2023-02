Mehr als zehn Lastwagen hätten die türkische Grenze zu dem Bürgerkriegsland bei Bab al-Salama passiert, heißt es. Während in den Regionen, die von Machthaber Assad gehalten werden, bereits Katastrophenhilfen für die Menschen angekommen sind, wartete die von Rebellen gehaltene Provinz Idlib bis zuletzt auf Unterstützung. Laut ARD-Korrespondent Tilo Spanhel gelangten zwar Ende vergangener Woche etwa 20 Lkw der Vereinten Nationen dorthin. Diese seien aber schon vorher eingeplant gewesen und durch das Erdbeben lediglich aufgehalten worden, sagte er im Deutschlandfunk . Es habe sich somit nicht um katastrophenspezifische Hilfsgüter gehandelt. In Idlib sei die Lage immer noch sehr schwierig. Es mangele an Zelten, Decken und ähnlichen Dinge, die die Überlebende vor Ort benötigten.