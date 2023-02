Menschen durchsuchen die Trümmer eines eingestürzten Gebäudes in der Stadt Azmarin in der Provinz Idlib im Norden Syriens. (Ghaith Alsayed / AP / dpa / Ghaith Alsayed)

Wie der Fernsehsender Reuters berichtete, konnten Einsatzkräfte die beiden in der südtürkischen Stadt Antakya befreien. Es bestehe die Hoffnung, dass hier noch weitere Familienmitglieder lebend geborgen werden könnten, hieß es. Inzwischen stieg die offizielle Zahl der Todesopfer in der Türkei und in Syrien jedoch auf mehr als 40.000. Es werden weitere Opfer befürchtet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von der schlimmsten Naturkatastrophe in der Region seit einem Jahrhundert.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration gelangte unterdessen ein erster Hilfskonvoi der UNO über einen der neu geöffneten Grenzübergänge auch in den Nordwesten Syriens. Elf Lastwagen hätten die türkische Grenze zu dem Bürgerkriegsland bei Bab al-Salama passiert, teilte die IOM mit.

