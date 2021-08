Erster Königlicher Astronom vor 375 Jahren geboren John Flamsteed, Greenwich und die Sternnummern

Von Dirk Lorenzen

Am 19. August 1646 kam in England John Flamsteed zur Welt. Er studierte Theologie, begeisterte sich vor allem aber für die Astronomie. So hörte er in Cambridge auch die Vorlesungen von Isaac Newton.

