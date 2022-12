Die Start-Area der Vega-C-Trägerrakete im Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana. (AFP / JODY AMIET)

Die Rakete sei wenige Minuten nach ihrem Start in Kourou in Französisch-Guyana von ihrem Kurs abgekommen, teilte der Betreiber Arianespace mit. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es ein Problem mit dem Triebwerk. Die Rakete hatte zwei Erdbeobachtungssatelliten an Bord. Die weiter entwickelte Trägerrakete kann rund 800 Kilogramm mehr Last transportieren und soll im Einsatz flexibler und kostengünstiger sein als Vorgängermodelle.

