Erster Kriegsverbrecherprozess gegen russischen Soldaten (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Verhandelt wird nach ukrainischen Angaben am Bezirksgericht Solomjansky in der Hauptstadt Kiew gegen einen 21-jährigen Soldaten. Ihm wird vorgeworfen, am 28. Februar in der Nordukraine aus einem gestohlenen Auto heraus einen unbewaffneten Zivilisten erschossen zu haben. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe wegen Kriegsverbrechen und vorsätzlichen Mordes.

Die Ukraine wirft der russischen Armee vor, seit Kriegsbeginn tausende Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Auch der Internationale Strafgerichtshof ermittelt deswegen und hat ein Team von 42 Ermittlern in die Ukraine entsendet. Außerdem kündigte die US-Regierung an, eine neue Einheit zur Dokumentation und Untersuchung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine zu bilden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.