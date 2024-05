Hochwassergefahr

Einsatzkräfte der Feuerwehr und von dem Technisches Hilfswerk (THW) befüllen Sandsäcke. Der Landkreis Günzburg hat den Katastrophenfall ausgerufen. (dpa / Marius Bulling)

Wie eine Sprecherin des Landratsamtes im schwäbischen Günzburg mitteilte, sollen dadurch die potenziell betroffenen Städte und Gemeinden besser unterstützt werden. Vorsorglich seien unter anderem zusätzliche 15.000 Sandsäcke befüllt worden. Für Teile von Bayern und Baden-Württemberg liegt eine amtliche Unwetterwarnung vor. Die Hochwasservorhersagezentrale in Baden-Württemberg warnt sogar vor einem Jahrhunderthochwasser. Im baden-württembergischen Bodenseekreis wird wegen akuter Überflutungsgefahr rund 1.300 Menschen geraten, ihr Zuhause zu verlassen.

In der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien sind nach Unwettern in der Nähe von Udine drei Menschen von einem Fluss mitgerissen worden und werden seitdem vermisst. Die Feuerwehr sprach von gewaltigen Wassermassen. An der Suche nach den drei jungen Menschen beteiligen sich auch der Zivilschutz und die Bergrettung.

