Mexiko-Stadt

Erster Mensch an Vogelgrippe-Unterart gestorben

Die Weltgesundheitsorganisation hat in Mexiko den weltweit ersten im Labor bestätigten Todesfall eines Menschen durch eine Unterart der Vogelgrippe nachgewiesen. Eine 59 Jahre alte Person sei Ende April in Mexiko-Stadt nach einer Infektion mit dem Virus A (H5N2) gestorben, teilte die WHO mit.