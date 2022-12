Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland (picture alliance / Hendrik Schmidt)

Damit nehme die jüdische Militärseelsorge in der Bundeswehr "weiter Konturen an", erklärte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Es sei ein weiterer Schritt zu einer selbstverständlichen Begleitung der Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätzen und der Bündnisverteidigung.

Der nun verbeamtete Rabbiner Konstantin Pal ist in der Außenstelle Leipzig tätig. Das 2019 gegründete Militärrabbinat hat seine Zentrale in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.