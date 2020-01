Der erste muslimische Bürgermeisterkandidat der CSU, Ozan Iyibas, hat mehr Migranten in Spitzenpositionen seiner Partei gefordert.

Ein türkischstämmiger Politiker sollte in der CSU auch Landrat, Ministerpräsident oder Parteivorsitzender werden können, sagte Iyibas im Deutschlandfunk. "Eine Volkspartei wie die CSU muss die Lebenswirklichkeit und die Gesellschaftsstruktur der Zukunft widerspiegeln."



Die Parteispitze müsse sich deutlicher positionieren und nicht nur leere Versprechungen machen, betonte Iyibas, dessen Eltern kurz vor seiner Geburt aus der Türkei nach Deutschland kamen. Aussagen von Parteikollegen wie Peter Gauweiler stimmten ihn nachdenklich. Gauweiler hatte kürzlich in einem Interview erklärt, ein muslimischer CSU-Vorsitzender sei so abwegig "wie eine katholische Pfarrstelle in Mekka".

Kandidat hat Morddrohungen erhalten

Iyibas war am Freitag einstimmig als Bürgermeisterkandidat der bayerischen Gemeinde Neufahrn im Landkreis Freising nominiert worden. Etwa jeder vierte Bürger in Neufahrn hat einen Migrationshintergrund. In Wallerstein, einer anderen bayerischen Gemeinde, hatte zuvor ein muslimischer Politiker seine Bürgermeisterkandidatur für die CSU aufgrund von Widerstand an der Parteibasis zurückgezogen. "Ich hätte mir in Wallerstein gewünscht, dass die Funktionäre damit besser umgehen. Das hat mich sehr erschüttert", sagte Iyibas.



Auch der 37-Jährige hat nach eigenen Angaben bereits Morddrohungen erhalten. Er lasse sich jedoch nicht einschüchtern: "Wenn es in der Vergangenheit keine Menschen gegeben hätte, die gegen den Strom geschwommen wären und eine klare Haltung gehabt hätten, dann würden wir heute nicht derart in Frieden und Freiheit leben."



Iyibas ist einer von insgesamt sechs Bewerbern um das Bürgermeisteramt in Neufarhn. Die Wahl findet im März statt.