Königin Elisabeth II . (picture alliance / AP / Steve Parsons)

Die 95-Jährige sollte am Gottesdienst zum Commonwealth-Tag in der Westminister Abbey teilnehmen. Sie habe ihren Sohn Prinz Charles gebeten, sie zu vertreten, teilte der Buckingham-Palast in London mit. Gründe wurden nicht genannt. Die Ankündigung schürt neue Sorgen um den Gesundheitszustand der britischen Monarchin.

In jüngster Zeit hatte die Königin wiederholt gesundheitliche Probleme. Am 20. Februar gab der Buckingham-Palast bekannt, dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt habe. Anfang dieser Woche nahm sie dann allerdings wieder einen Online Termin wahr und empfing Kanadas Premierminister Trudeau auf Schloss Windsor. Der Commonwealth-Tag ist in Großbritannien ein wichtiger Feiertag, in der Westminister Abbey kommen dazu am Montag rund 1.500 Gäste zusammen.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.