Erster Omikron-Fall in den USA (Sebastian Gollnow/dpa)

Diese sei im Bundesstaat Kalifornien bei einer Person entdeckt worden, die Ende November aus Südafrika zurückgekehrt sei, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Die Person sei vollständig geimpft, habe milde Symptome und sei bereits auf dem Weg der Besserung. Durch den ersten Omikron-Fall in den USA gerät auch die Wall Street unter Druck. Nach einem anfänglichen Erholungskurs gaben die Leitindizes nach und lagen nur noch knapp im Plus.

Mittlerweile sind in mindestens 23 Ländern - darunter auch in Deutschland - Fälle der neuen Virusvariante entdeckt worden. Besonders schnell steigt die Zahl der Neuinfektionen allerdings weiterhin in Südafrika. Viele Länder haben deswegen einen Einreisestopp für Passagiere aus Ländern des südlichen Afrikas verhängt. UNO-Generalsekretär Guterres bezeichnete die Maßnahme als ungerecht und unwirksam. Er nannte es einen Skandal, dass der Kontinent Afrika für seine niedrigere Impfquote verurteilt werde. Statt Reisebeschränkungen sollten andere Länder auf verstärktes Testen setzen.

