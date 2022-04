Chinesische Rentner (Huang Jiexian/picture alliance/dpa)

Arbeitnehmer könnten künftig mit dem ersten privaten Fonds der Volksrepublik fürs Alter vorsorgen, wurde in einem Strategiepapier der Regierung mitgeteilt. Damit sollen die wachsenden Probleme der schnell alternden Bevölkerung bewältigt werden. Arbeitnehmer können künftig bis zu umgerechnet rund 1.700 Euro jährlich in den Rentenfonds einzahlen. Das System werde zunächst in einigen Städten für ein Jahr erprobt, bevor es dann landesweit eingeführt werden soll, hieß es weiter. Bislang zahlen sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber feste Beträge in die staatliche Rentenkasse ein.

China gehört nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation zu den am schnellsten alternden Ländern der Welt.

