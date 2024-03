"Gruppe Reuß"

Gegen neun sogenannte Reichsbürger wurde ein Prozess angesetzt. (Archivbild) (picture alliance / Matthias Balk/dpa)

Das Oberlandesgericht Stuttgart teilte mit, dass es ab dem 29. April über die Vorwürfe gegen neun Angeklagte verhandelt. Ihnen wird zur Last gelegt, Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein und ein sogenanntes hochverräterisches Unternehmen vorbereitet zu haben. Die Gruppierung hat nach Erkenntnissen der Ermittler geplant, das politische System in Deutschland zu stürzen.

Die in Stuttgart angeklagten Personen sollen dem sogenannten militärischen Arm angehört haben. Weiteren Verdächtigen wird an den Oberlandesgerichten in Müchen und Frankfurt am Main der Prozess gemacht.

