Die ukrainische Hauptstadt Kiew (Archivbild). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

In einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters heißt es, man habe vorläufigen Erkenntnissen zufolge alle Ziele getroffen. Nach Angaben des Militärverwaltungschef von Kiew, Popko, gibt es derzeit keine Informationen über mögliche Opfer oder Schäden. Für Kiew und Umgebung sowie eine Reihe von Regionen in der Zentral- und Ostukraine waren laut Reuters in der Nacht für etwa eine Stunde Luftangriffswarnungen ausgegeben worden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 02.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.