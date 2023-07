Triathlet Jan Frodeno plant sein Karriereende. (picture_alliance/dpa/Karmann)

Damit bestätigte Frodeno seine aufstrebende Form nach dem vierten Platz bei der Ironman-EM in Hamburg. Der dreimalige Weltmeister will am Ende der Saison seine erfolgreiche Karriere beenden, zuvor plant er noch den Start bei der WM in Nizza (9. September).

Wegen eines Teilrisses der Achillessehne hatte Frodeno zuletzt die Nachhol-WM in Utah verpasst, bei der Challenge Roth musste er unter Schmerzen aufgeben. Infolge eines Fahrradsturzes im Sommer musste er gleich drei Mal unters Messer und bangte zeitweise gar darum, jemals wieder normal gehen zu können.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.