Zur konstituierenden Sitzung in Rom erschien der aus der westafrikanischen Elfenbeinküste stammende ehemalige Gewerkschafter Aboubakar Soumahoro im Anzug und in Gummistiefeln . Er wollte an die prekäre Lage vieler ausländischer Landarbeiter in Italien erinnern. Einige von ihnen begleiteten Soumahoro beim ersten Arbeitstag. Er werde das Leid der Menschen ins Parlament hineintragen für alle, die den Aufstieg noch nicht geschafft hätten und weiter im Elend lebten, erklärte er. Als der 42-Jährige vor mehr als 20 Jahren ins Land gekommen war, arbeitete er zunächst selbst in Agrarbetrieben. Nachdem sich Soumahoro auf den Parlamentsbänken niedergelassen hatte, zog er sich normale Schuhe an. Der Italo-Ivorer war vom Bündnis der Grünen und Linken aufgestellt worden.