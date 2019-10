Der russische Raumfahrt-Pionier Alexej Leonow ist tot.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP starb er nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren in Moskau. Leonow hatte 1965 als erster Mensch einen Weltraumspaziergang unternommen. Millionen Menschen saßen vor ihren Radios und Fernsehgeräten, als er, gesichert durch ein fünf Meter langes Kabel, im All schwebte. Zwölf Minuten dauerte der Außeneinsatz - und der Blick auf die Erde war, wie Leonow später sagte, "wunderschön".



Mitten im Kalten Krieg hatten sich die Sowjetunion und die USA damals ein Wettrennen um die Vorherrschaft im All geliefert. Leonow trainierte 18 Monate für seine Mission und kam den Amerikanern zehn Wochen zuvor.



1975 schrieb der Kosmonaut nochmals Geschichte, als es im All erstmals ein Treffen zwischen Sowjets und US-Amerikanern gab. Am 17. Juli koppelte ein Apollo-Raumschiff an die Sojus-19-Kapsel an. Leonow und der US-Kommandant Thomas Stafford gaben sich die Hände. Beide Crews arbeiteten anschließend zwei Tage lang zusammen. "Zwischen Astronauten haben niemals Grenzen existiert", sagte Leonow. "Der Tag, an dem auch Politiker dies begreifen, wird unseren Planeten für immer verändern."