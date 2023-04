SpaceX hat einen baldigen Testflug des Raumschiffs Starship in der Umlaufbahn angekündigt. (Imago / NurPhoto / IMAGO / Reginald Mathalone)

Grund sei ein technisches Problem, teilte das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX mit. Beim Betanken habe ein Ventil blockiert. Ein weiterer Teststart ist frühestens in 48 Stunden möglich. Die zweistufige Groß-Rakete "Starship" soll in Zukunft Missionen zu Mond und Mars ermöglichen. Sie ist so konstruiert, dass Raumschiff und Rakete nach der Rückkehr auf die Erde wiederverwendet werden können. Insgesamt ist das System 120 Meter hoch. Es soll deutlich mehr als hundert Tonnen Ladung transportieren und etwa hundert Personen Platz bieten können.

