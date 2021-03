Bei freier Sicht zum Horizont, etwa am Meer, im Flachland oder auf einem Berg, ist direkt zu sehen, dass sich Mond und Sonne heute genau gegenüber stehen. Denn wenn die Sonne ziemlich genau im Westen unter dem Horizont versinkt, dann zeigt sich die volle Mondkugel ganz tief über dem Osthorizont. Die Sonne geht, je nach Standort in Deutschland, zwischen etwa halb acht und acht Uhr unter.

Bei perfekten Bedingungen dreht man sich beim Betrachten des roten Sonnenballs einfach um hundertachtzig Grad und blickt dann auf den gerade aufgegangenen Vollmond. Dass der Vollmond der Sonne genau gegenüber steht, führt noch zu einem anderen Phänomen. Der voll beleuchtete Begleiter der Erde zeigt immer, wo die Sonne vor einem halben Jahr stand beziehungsweise wo sie in einem halben Jahr stehen wird.

Noch eine Woche bis Ostern

Der Mond steht heute mitten in der Jungfrau. Das ist für uns ein klassisches Frühlingssternbild, weil es jetzt die ganze Nacht hindurch zu sehen ist.

Im Herbst sucht man es am Himmel vergeblich. Denn Ende September, in einem halben Jahr, steht dort die Sonne, die alle anderen Sterne überstrahlt. Und noch etwas macht diese Vollmondnacht besonders: Heute haben wir den ersten Vollmond nach Frühlingsanfang – und nach den alten Kalenderregeln ist am ersten Sonntag nach diesem Vollmond Ostern. Der Himmel zeigt es: Noch eine Woche bis zum Osterfest!