Bundespräsident Steinmeier wird im November an den Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs in London teilnehmen.

Das teilte die britische Regierung mit und sprach von einem "historischen Akt der Versöhnung". Steinmeier werde als erstes deutsches Staatsoberhaupt einen Kranz am Denkmal für die Gefallenen in London niederlegen. Dies zeige die Bedeutung der Veranstaltung 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs.



Großbritannien begeht traditionell am zweiten Sonntag im November das Erinnern an die Gefallenen beider Weltkriege.