Die Außenmister der USA und Russlands, Blinken und Lawrow, haben sich zum ersten Mal persönlich zu einem Meinungsaustausch getroffen.

In der isländischen Hauptstadt Reykjavik hoben beide zahlreiche Meinungsverschiedenheiten hervor, betonten aber zugleich die Bereitschaft zu einem Dialog und einer Verbesserung der Beziehungen ihrer Länder. Blinken sagte, US-Präsident Biden strebe ein berechenbares und stabiles Verhältnis zu Moskau an. Beide Seiten könnten in zahlreichen internationalen Fragen und Konfliktherden zusammenarbeiten. Lawrow äußerte sich ähnlich und nannte das rund zweistündige Gespräch konstruktiv. Russland sei bereit, über ausnahmslos alle Themen zu sprechen. Voraussetzung sei, dass die Diskussion ehrlich sowie auf der Basis des gegenseitigen Respekts geführt werde und alle Fakten auf dem Tisch kämen.



Zunächst keine Bestätigung gab es für Berichte, wonach beide Seiten bereits ein mögliches Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Biden und Putin noch für dieses Jahr vorbereiten.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.