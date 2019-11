Im ersten Bundesliga-Derby der beiden Hauptstadt-Klubs hat sich Union Berlin gegen Hertha BSC mit 1:0 durchgesetzt.

Das entscheidende Tor schoss Sebastian Polter per Foulelfmeter in der 87. Minute. Das Spiel war wegen gezündeter Pyrotechnik in der zweiten Halbzeit für mehrere Minuten unterbrochen worden.



Zuvor hatte Frankfurt gegen den FC Bayern mit 5:1 gewonnen. Die Tore für die Eintracht erzielten Filip Kostic (25. Minute), Djibril Sow (33.), David Abraham (49.), Martin Hinteregger (61. Minute) und Goncalo Paciencia (85.). Für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 2:1 sorgte Robert Lewandowski in der 37. Minute. Die Bayern spielten in Unterzahl, nachdem Jérome Boateng in der 10. Minute mit einer roten Karte vom Platz gestellt worden war. Angesprochen auf seine Zukunft im Verein sagte Bayern-Trainer Niko Kovac: "Ich weiß, wie das Geschäft läuft. Ich bin nicht naiv oder blauäugig."



Nach vier Spielen ohne Sieg in der Bundesliga setzte sich Leipzig gegen Mainz mit 8:0 durch. Mönchengladbach bleibt nach einem 2:1-Sieg in Leverkusen Tabellenführer.



Die weiteren Ergebnisse:



Dortmund - Wolfsburg 3:0,

Bremen - Freiburg 2:2.



Bereits am Freitag gewann Hoffenheim gegen Paderborn mit 3:0.