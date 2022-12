Das erste deutsche LNG-Terminal ist eingeweiht worden. (picture alliance / dpa / POOL AP / Michael Sohn)

Herzstück des Terminals ist ein Spezialschiff, das dort angeliefertes LNG wieder in den gasförmigen Zustand umwandelt. In Wilhelmshaven sollen jährlich rund sechs Prozent des deutschen Gasbedarfs ins Netz eingespeist werden. Neben diesem Standort sind fünf weitere Flüssiggasterminals geplant.

Bundeskanzler Scholz sagte bei einem Festakt, die Anlagen würden die Energiesicherheit in Deutschland gewährleisten. Er verwies auf die Rekordzeit von zehn Monaten für den Bau des Terminals. Dies sei nun das neue Deutschland-Tempo, mit dem man die Infrastruktur voranbringen wolle. An dem Festakt nahmen auch Bundeswirtschaftsminister Habeck, Finanzminister Lindner und der niedersächsische Ministerpräsident Weil teil.

Habeck: "Wir agieren mit dem Rücken zur Wand"

Habeck hatte zuvor die vorübergehende Nutzung von LNG als notwendig verteidigt, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Der Grünen-Politiker sagte im Deutschlandfunk , eine Wirtschaft, die klimaneutral werden wolle, müsse investieren können. Dafür sei es unerlässlich, in diesem Winter die Versorgungssicherheit zu stabilisieren. Der heutige Tag der Eröffnung eines schwimmenden Importterminals für Flüssigerdgas sei kein Triumph - er zeige aber, dass man leistungsfähig sei und auch große Dinge zügig erreichen könne, wenn man sich anstrenge.

Habeck sieht "wirtschaftliche Not"

Bedenken, das gegenwärtige Handeln stehe den Zielen des Klimaschutzes entgegen, wies der Minister zurück: Man handle in einer Lage der wirtschaftlichen Not. Die Kritik der Umweltverbände lasse unter anderem außer Acht, dass man Kohlekraftwerke wieder hochgefahren habe, um Gas einzusparen. Darüber hinaus betonte Habeck, die Infrastruktur, die man jetzt aufbaue, werde auch für die Energieversorgung mit umweltfreundlicherem Wasserstoff gebraucht.

Kritik von Klimaschützern

Klimaschützer hatten unter anderem kritisiert, dass in Deutschland durch die Pläne für mehrere Terminals Überkapazitäten für Flüssigerdgas geschaffen würden.

Die Deutsche Umwelthilfe behielt sich rechtliche Schritte vor . Zwar sei Energiesicherheit jetzt wichtig. Es dürfe aber keine Umweltrabatte geben wie etwa die Einleitung von Chlor in das Wattenmeer, sagte deren Bereichsleiter Energie und Klimaschutz, Zerger, im Deutschlandfunk. Zudem gebe es Überkapazitäten.

Umwelthilfe-Geschäftsführer Müller-Kraenner sagte, auch die Terminals müssten sich, Zitat, "an alle Umweltgesetze halten, dürfen nur befristetet und im Einklang mit den rechtlich verbindlichen Pariser Klimazielen genehmigt werden. Durch die jetzt bekannt gewordenen Unterlagen des Ministeriums ist aber belegt, dass dies nicht der Fall ist."

Beimischung von Wasserstoff zu LNG

Mittelfristig ist geplant, die Terminals von Flüssigerdgas auf grünen Wasserstoff umzustellen - ein Prozess, der nach Einschätzung von Niedersachens Ministerpräsident Weil noch Jahre dauern wird. Weil sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Vorteil von klimaneutralem Wasserstoff sei, dass man einen Übergang organisieren könne. Über eine Beimischung zum Erdgas könne nach und nach klimaneutraler Wasserstoff hinzugefügt werden, sagte der SPD-Politiker.

BDI sieht Gefahr einer Gasmangellage nicht gebannt

Der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht die Gefahr einer Gasmangellage durch die Inbetriebnahme des Wilhelmshavener Terminals noch nicht als gebannt an. BDI-Präsident Russwurm sagte dem "Redaktions-Netzwerk Deutschland", wegen des Wegfalls russischer Lieferungen über Pipelines spiele das Flüssigerdgas, das auf dem Seeweg komme, eine zentrale Rolle. Der Ausbau der erforderlichen Infrastruktur müsse jetzt in einem gleichbleibend hohen Tempo weitergehen. Darüber hinaus bleibe es unerlässlich, dass Unternehmen sowie die Bürgerinnen und Bürger weiterhin Gas einsparten, so der BDI-Präsident.

