Heute wird das LNG-Terminal in Wilhelmshaven eröffnet - Kernstück ist das Spezialschiff "Höegh Esperanza". (Hauke-Christian Dittrich / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Zu dem Festakt in Wilhelmshaven werden heute unter anderem Bundeskanzler Scholz von der SPD, Wirtschaftsminister Habeck, Grüne, und Finanzminister Lindner, FDP, erwartet.

Unabhängigkeit von Russland

Das LNG-Terminal ist Teil der deutschen Bemühungen, von Erdgas aus Russland unabhängig zu werden. Neben dem Standort Wilhelmshaven hat die Regierung vier weitere schwimmende Flüssiggasterminals angemietet. Hinzu kommt ein privatwirtschaftliches Projekt in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern.

Kritik von Klimaschützern

Klimaschützer hatten unter anderem kritisiert, dass in Deutschland durch die Pläne für mehrere Terminals Überkapazitäten für Flüssigerdgas geschaffen würden. Umweltverbände kritisieren die Einleitung von Chemikalien und fürchten Schäden für das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer.

Die Deutsche Umwelthilfe behielt sich rechtliche Schritte vor . Geschäftsführer Müller-Kraenner sagte, für die Versorgungssicherheit sei der schnelle Bau der ersten LNG-Projekte wichtig, doch müssten sich auch die Terminals, Zitat, "an alle Umweltgesetze halten, dürfen nur befristetet und im Einklang mit den rechtlich verbindlichen Pariser Klimazielen genehmigt werden. Durch die jetzt bekannt gewordenen Unterlagen des Ministeriums ist aber belegt, dass dies nicht der Fall ist."

Beimischung von Wasserstoff zu LNG

Mittelfristig ist geplant, die Terminals von Flüssigerdgas auf grünen Wasserstoff umzustellen - ein Prozess, der nach Einschätzung von Niedersachens Ministerpräsident Weil noch Jahre dauern wird. Weil sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Vorteil von klimaneutralem Wasserstoff sei, dass man einen Übergang organisieren könne. Über eine Beimischung zum Erdgas könne nach und nach klimaneutraler Wasserstoff hinzugefügt werden, sagte der SPD-Politiker.

BDI sieht Gefahr einer Gasmangellage nicht gebannt

Der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht die Gefahr einer Gasmangellage durch die Inbetriebnahme des Wilhelmshavener Terminals noch nicht als gebannt an. BDI-Präsident Russwurm sagte dem "Redaktions-Netzwerk Deutschland", wegen des Wegfalls russischer Lieferungen über Pipelines spiele das Flüssigerdgas, das auf dem Seeweg komme, eine zentrale Rolle. Der Ausbau der erforderlichen Infrastruktur müsse jetzt in einem gleichbleibend hohen Tempo weitergehen. Darüber hinaus bleibe es unerlässlich, dass Unternehmen sowie die Bürgerinnen und Bürger weiterhin Gas einsparten, so der BDI-Präsident.

Scholz: Gasversorgung auch im Winter 2023/24 gesichert

Bundeskanzler Scholz rechnet damit, dass die Gasversorgung in Deutschland auch im Winter 2023/24 gesichert ist. Der SPD-Politiker sagte der "Süddeutschen Zeitung", davon könne man ausgehen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiere. Bislang gab es ähnliche Zusicherungen lediglich für den laufenden Winter.

Der Kanzler kündigte an, den Bau neuer LNG-Terminals auch im kommenden Jahr voranzutreiben. Die Bundesregierung sei mit den Gasimporteuren kontinuierlich im Gespräch und werbe auch dafür, längerfristige Verträge abzuschließen. Das Gas werde zu großen Teilen aus Norwegen, den USA und aus der Golfregion kommen.

