In der Hagia Sophia in Istanbul findet heute wieder ein muslimisches Freitagsgebet statt.

Zu der Feier in der ehemals christlichen Kirche werden mehr als eintausend Gläubige erwartet. Auch der türkische Präsident Erdogan will teilnehmen. Vor zwei Wochen hatte das Oberste Verwaltungsgericht des Landes in einer umstrittenen Entscheidung den Status der Hagia Sophia als Museum annulliert. Erdogan ordnete daraufhin die erneute Nutzung als Moschee an.



Die Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Dagdelen, sagte im Deutschlandfunk, mit der Entscheidung werde die Türkei weiter religiös gespalten. Erdogan habe damit dem radikalisierten Islamismus Vorschub geleistet, so die Linkenpolitikerin. Sie rief die EU auf, der Türkei die finanziellen Mittel zu kürzen und die Beitrittsverhandlungen vorerst einzustellen. Auch die Grünen-Politikerin Roth kritisierte die Umwidmung der Hagia Sophia in eine Moschee. Sie sprach im SWR von einer "Kampfansage an die laizistischen Türkei".



Die Hagia Sophia wurde im sechsten Jahrhundert errichtet und galt danach als bedeutendste Kathedrale der Christenheit. Im 15. Jahrhundert wurde sie schon einmal in eine Moschee umgewandelt, 1934 dann aber auf Betreiben des türkischen Republikgründers Atatürk wieder säkularisiert. Ein Jahr später öffnete sie als Museum.