Energieversorgung

Das Spezialschiff "Höegh Esperanza" versetzt flüssiges Erdgas in Gas. (picture alliance / dpa / AP POOL / Michael Sohn)

Wie der Unternehmen Uniper in Düsseldorf mitteilte, wurde von einem Terminalschiff aus das erste Gas in die Pipeline gespeist. Damit habe die Testphase begonnen, die Ende Februar beendet sein soll, hieß es. Bundeskanzler Scholz hatte das Terminal am Wochenende offiziell eröffnet. Die an Bord geladene Menge LNG reicht laut Uniper, um bis zu 80.000 Haushalte in Deutschland ein Jahr lang zu versorgen.

Das LNG-Terminal in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern darf in den Testbetrieb gehen. Nach Angaben des Umweltministeriums in Schwerin dürfen die Betreiber für einige Stunden Flüssigerdgas in Gas umwandeln und ins Netz einspeisen. Anfang kommenden Jahres soll dann über den Dauerbetrieb entschieden werden.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.