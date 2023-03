Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesministerin für Bildung und Forschung. (dpa/picture alliance/Bernd von Jutrczenka)

Wie ihr Ministerium in Berlin mitteilte, wird die FDP-Politikerin kommende Woche in der Hauptstadt Taipeh Vertreter der Regierung aus Forschung, Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft treffen. Ziel der Reise sei es, die Kooperationen zu stärken und auszubauen. Taiwan sei Hochtechnologiestandort und in der Entwicklung und Produktion von Halbleitern weltweit führend. Den Angaben zufolge hatte zuletzt 1997 Bundeswirtschaftsminister Rexrodt - ebenfalls FDP - als Mitglied des Bundeskabinetts Taiwan besucht. Taiwan sieht sich als unabhängig an, China betrachtet die Insel als Teil seines Territoriums. Jede Form offizieller diplomatischer Kontakte zwischen Taiwan und anderen Ländern lehnt Peking ab.

