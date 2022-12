Nach WM-Aus

Das Logo des Deutschen Fußball-Bundes an der Zentrale in Frankfurt/Main (picture alliance/dpa)

Nach dem erneuten Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar hatte Verbandschef Neuendorf eine eingehende Analyse eingefordert. Er kündigte ein erstes Treffen für die "kommende Woche" an. "Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie zu diesem Termin eine erste Analyse des Turniers vorninmmt", sagte der DFB-Präsident in einer Stellungnahme.

Frühere Nationalspieler wie Matthias Sammer verlangen personelle und strukturelle Veränderungen beim DFB. Sammer sprach sich dafür aus, den Posten des Sportdirektors wieder einzuführen.