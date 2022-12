Energieversorgung

Fertigstellung LNG-Terminal Wilhelmshaven (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Die Anlage ist Teil der deutschen Bemühungen, von Erdgas aus Russland unabhängig zu werden. In Wilhelmshaven sollen jährlich rund sechs Prozent des deutschen Gasbedarfs ins Netz eingespeist werden. Neben diesem Standort sind fünf weitere Flüssiggasterminals geplant.

Am Festakt nehmen unter anderem Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck teil. Habeck sagte im Deutschlandfunk, der heutige Tag sei kein Triumph, aber ein Beweis von Leistungsfähigkeit. Deutschland handle in einer wirtschaftlichen Notlage und unter hohem Zeitdruck. Darüber hinaus sei es auch für das Ziel, die Wirtschaft klimaneutral zu machen, notwendig, in diesem Winter die Versorgungssicherheit zu stabilisieren. Denn eine Wirtschaft, die klimaneutral werden wolle, müsse investieren können.

Umweltverbände kritisieren die Einleitung von Chemikalien und fürchten Schäden für das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer. Die Deutsche Umwelthilfe behielt sich rechtliche Schritte vor.

