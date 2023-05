G7-Gipfel in Hiroshima

Am Rande des G7-Gipfels in Japan trafen sich Indiens Premier Modi und der Präsident der Ukraine, Selenskyj - erstmals seit Beginn des russischen Überfalls persönlich. (AP)

Es war die erste persönliche Begegnung der beiden Politiker seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Er habe Indien vorgeschlagen, sich an dem von ihm vorgeschlagenen Friedensplan zu beteiligen, teilte Selenskyj mit. Indien ist enger Handelspartner Russlands. Die Regierung in Neu Delhi sieht sich im Ukraine-Krieg in einer neutralen Rolle. Selenskyj traf auch mit anderen Regierungschefs wie etwa Bundeskanzler Scholz zu Einzelgesprächen zusammen.

Indien ist Gastland beim G7-Gipfel ebenso wie Indonesien, Australien, Brasilien, Südkorea, Vietnam, die Cookinseln und die Komoren. Gemeinsam verabschiedeten sie eine Erklärung zum Kampf gegen Hungersnöte. Sie versprechen Maßnahmen, um - Zitat - "widerstandsfähigere, nachhaltige und integrative Landwirtschafts- und Lebensmittelsysteme aufzubauen". Für dieses Jahr sagten die G7 zu, 21 Milliarden US-Dollar zur Bewältigung humanitärer Krisen bereitzustellen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.