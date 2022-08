Das unter der Flagge von Sierra Leone fahrende Frachtschiff Razoni mit 26.000 Tonnen ukrainischem Getreide an Bord (Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office/AP)

Nach Angaben der Behörden ankerte der Frachter "Razoni" an der zugewiesenen Stelle nahe der Einfahrt zum Bosporus. Dort soll das Schiff unter anderem von Vertretern der UNO, Russlands und der Ukraine inspiziert werden, bevor es in den libanesischen Hafen Tripoli weiterfahren kann. Die mit Mais beladene "Razoni" war in Odessa am Schwarzen Meer gestartet.

Die Ukraine und Russland hatten sich am 22. Juli auf ein von der Türkei und den Vereinten Nationen vermitteltes Abkommen zum Getreide-Export geeinigt. Kiew und Moskau verpflichten sich darin, sichere Korridore für die Frachter auf dem Schwarzen Meer zu respektieren und dort auf militärische Aktivitäten zu verzichten.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.