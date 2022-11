Das erste Spezialschiff zur Umwandlung von verflüssigtem Erdgas in den gasförmigen Zustand ist in Deutschland angekommen. (Stefan Sauer / dpa / Stefan Sauer)

Nach Angaben des Unternehmens "Deutsche Regas" liegt das Schiff mit dem Namen "Neptune" im Hafen von Mukran auf Rügen. Nach Vorbereitungsarbeiten soll es schließlich in den Industriehafen von Lubmin bei Greifswald einlaufen. Dort dient es dann als schwimmendes Terminal, an dem Flüssig-Erdgas von Schiffen entladen werden kann. Die 280 Meter lange "Neptune" wandelt das sogenannte LNG dann durch Erwärmen wieder in den gasförmigen Zustand um und leitet es weiter ins Fernleitungs-System. Die "Neptune" soll am 1. Dezember ihren Betrieb in Lubmin aufnehmen.

Die Regas hat das Terminal in Lubmin privat finanziert. Die anderen in Deutschland geplanten fünf LNG-Anleger und -Spezialschiffe werden vom Staat bezahlt. Noch in diesem Jahr sollen Spezialschiffe für die LNG-Umwandlung im niedersächsischen Wilhelmshaven sowie in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein anlanden.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.