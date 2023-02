Die Schuldenobergrenze ist immer wieder Thema im Kongress. (picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, McCarthy, sagte, sein Gespräch mit Biden sei gut verlaufen. Es gebe aber noch immer "unterschiedliche Standpunkte". Und es habe auch keine Vereinbarungen oder Versprechen gegeben. Es war das erste Treffen von Biden und McCarthy seit der Wahl des Republikaners zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Anfang Januar.

Durch eine Anhebung der Schuldenobergrenze will die Regierung in Washington einen Zahlungsausfall der USA vermeiden. Die Obergrenze war in den vergangenen Jahrzehnten unter Präsidenten beider Parteien dutzende Male ausgesetzt oder angehoben worden. Einige republikanische Abgeordnete wollen ihre Zustimmung zur Anhebung der Obergrenze diesmal jedoch als Verhandlungsmasse nutzen, um Ausgabenkürzungen durchzusetzen.

