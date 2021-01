In London sind vier Mitglieder einer Schleuserbande zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts waren sie dafür verantwortlich, dass in Großbritannien in einem Lastwagen 39 Menschen erstickt sind.

Der Strafgerichtshof entschied, dass die zwei Anführer der Schleuserbande wegen fahrlässiger Tötung und Menschenhandels für 27 und 20 Jahre ins Gefängnis müssen. Der Fahrer des Lastwagens wurde zu 13 Jahren und vier Monaten verurteilt, ein vierter Mann zu 18 Jahren Haft. Die Bereitschaft der Opfer, illegal ins Land einzureisen, sei keine Entschuldigung für das, was ihnen widerfahren sei, begründete der Richter sein Urteil. Die Schleuser hätten bandenmäßig und skrupelos agiert.



Das Gericht verfügte, dass die Schleuser mindestens zwei Drittel ihrer Strafe in Haft verbüßen müssen, bevor sie auf Bewährung entlassen werden können. Normalerweise muss nur mindestens die Hälfte der Zeit abgesessen werden.

Opfer verschickten noch Abschiedsbotschaften

Die Leichen der aus Vietnam stammenden Migranten waren im Oktober 2019 in einem Container nahe der britischen Hauptstadt entdeckt worden. Es handelte sich um 31 Männer und acht Frauen. Sie hatten jeweils mehr als 10.000 Euro bezahlt, um nach Großbritannien gebracht zu werden.



Auf der Überfahrt von Belgien nach England waren sie wegen der hohen Temperatur in dem versiegelten Container erstickt. Die Migranten hatten laut Medienberichten noch versucht, aus dem Lastwagen zu entkommen und Abschiedsbotschaften über ihre Handys verschickt.



Der Fall erinnert an die Tragödie von 2015, als in Österreich nahe der Grenze zu Ungarn ein Kühllaster mit den Leichen von 71 erstickten Menschen entdeckt wurde. Unter ihnen waren auch vier Kinder.

