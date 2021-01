In London sind vier Mitglieder einer Schleuserbande zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts waren sie dafür verantwortlich, dass in Großbritannien in einem Lastwagen 39 Menschen erstickt sind.

Der Strafgerichtshof entschied, dass die zwei Anführer der Schleuserbande wegen fahrlässiger Tötung und Menschenhandels für 27 und 20 Jahre ins Gefängnis müssen. Der Fahrer des Lastwagens wurde zu 13 Jahren und vier Monaten verurteilt, ein vierter Mann zu 18 Jahren Haft.



Die Toten waren im Oktober 2019 in einem Container nahe der britischen Hauptstadt entdeckt worden. Es handelte sich um 31 Männer und acht Frauen. Sie hatten jeweils mehr als 10.000 Euro bezahlt, um nach Großbritannien gebracht zu werden.



Auf der Überfahrt von Belgien nach England waren sie wegen der hohen Temperatur in dem versiegelten Container erstickt.

