Viele Städte auf der ganzen Welt wollen Regeln für E-Tretroller besser durchsetzen.

Mailand in Italien hat genau zu diesem Zweck die Roller erstmal wieder ganz verboten. Den sieben Anbietern in der Stadt wurde die Linzenz vorläufig entzogen. Das Verbot soll so lange gelten, bis die Verwaltung Hinweisschilder aufgestellt hat, wie die E-Scooter richtig benutzt werden - und wo sie zum Beispiel abgestellt werden dürfen.



Italienische Medien berichten, dass sich in letzter Zeit die Beschwerden über die E-Tretroller gehäuft hatten. Die Mailänder Staatsanwaltschaft untersucht zum Beispiel auch, ob die Verleiher die vorgeschriebenen Sicherheitsstandards einhalten.



Seit Juni sind E-Scooter in Italien erlaubt. Sie dürfen dort nur von Erwachsenen gefahren werden - in Fußgängerzonen, auf Radwegen und in Straßen mit einer 30er-Zone.