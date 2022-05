Patient aus Brasilien

Die Affenpocken breiten sich auch beim Menschen weiter aus. (picture alliance / AP Photo)

Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München mitteilte, handelt es sich bei dem Patienten um einen 26-jährigen Brasilianer. Er werde derzeit am städtischen Klinikum in München-Schwabing behandelt und habe typische Symptome wie Pusteln und erhöhte Temperatur. Der Mann hält sich den Angaben zufolge seit einer Woche in Deutschland auf und reiste über Portugal und Spanien nach Deutschland ein. Auch dort wurden Infektionen mit Affenpocken nachgewiesen.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach erklärte, er gehe davon aus, dass der Ausbruch schnell eingegrenzt werden könne. Das Virus sei nach bisher vorliegenden Erkenntnissen nicht so leicht übertragbar. Es befällt vor allem Nagetiere, kann aber auch von Mensch zu Mensch übertragen werden - nach ersten Hinweisen vor allem durch Geschlechtsverkehr zwischen Männern.

