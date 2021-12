Aktueller Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist der nordrhein-westfälische Regierungschef Wüst. (David Young/dpa)

Anders als beim außerordentlichen Bund-Länder-Treffen in der vergangenen Woche soll es nicht nur um die Corona-Pandemie geben. Nach Beratungen im Kreise der Länderchefs soll es ein Gespräch mit dem neuen Kanzler Scholz geben. Große Beschlüsse sind nach Angaben aus den Ländern nicht zu erwarten. Thüringens Ministerpräsident Ramelow sagte dem Bonner "General-Anzeiger", es sei vereinbart worden zu schauen, ob die neuen Änderungen am Infektionsschutzgesetz in der Corona-Krise reichten.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.