Am Obersten Gericht in Pakistan ist zum ersten Mal eine Frau als Richterin berufen worden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS /Anjum Naveed)

Nach einheimischen Medienberichten handelt es sich um die 55-jährige Juristin Ayesha Malik, bisher Richterin am High Court in Lahore. Sie hatte sich durch ihren Einsatz für die Rechte von Frauen einen Namen gemacht. Im vergangenen Jahr sorgte sie für Aufmerksamkeit, weil sie in einem Urteil einen Test zur Überprüfung der Jungfräulichkeit von Vergewaltigungsopfern als Verstoß gegen die Verfassung wertete.

Mehrere Anwaltsvereinigungen sollen Berichten zufolge nach Maliks Berufung damit gedroht haben, Verhandlungen zu boykottieren, die von ihr geleitet werden.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.