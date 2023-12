Pirna/Sachsen

Der neue Oberbürgermeister von Pirna, Tim Lochner, steht am Rande einer Wahlparty. Er war für die AfD angetreten. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

In der sächsischen Stadt Pirna erreichte ihr Bewerber Lochner in der zweiten Abstimmungsrunde mehr als 38 Prozent. Die beiden Kandidaten von CDU und Freie Wähler kamen auf rund 31 beziehungsweise 30 Prozent der Stimmen. Lochner ist zwar parteilos, trat aber für die AfD an. In diesem Jahr konnte die AfD bereits erstmals ein Landratsamt in Thüringen und erstmals einen Bürgermeisterposten in Sachsen-Anhalt besetzen.

Bei der AfD herrschte deutschlandweit große Freude. Bundespolitiker von Grünen und SPD indes kritisierten im Kurznachrichtendienst "Threads" die Wahl Lochners, weil der sächsische Verfassungsschutz den AfD-Landesverband erst kürzlich als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft hat. Beklagt wurde zudem, dass sich CDU und Freie Wähler gegenseitig die Stimmen weggenommen hätten, da sie sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnten.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.