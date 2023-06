Jüdischer Gottesdienst in Nürnberg am Standort der 1938 zerstörten Synagoge (Pia Bayer / dpa / Pia Bayer)

Die Jüdische Kultusgemeinde beging ihn am Abend gemeinsam mit Besuchern des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags. Rabbiner Steven Langnas hatte erklärt, mit diesem Gottesdienst schaffe man es, gleichzeitig die Vergangenheit in Erinnerung zu rufen und eine bessere, verständnisvollere gemeinsame Zukunft zu gestalten. Die Generalsekretärin des Kirchentages, Jahn, würdigte die Einladung als "Geschenk an die Stadt und den Kirchentag". Die Nürnberger Hauptsynagoge war im August 1938 von den Nationalsozialisten abgerissen worden.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.