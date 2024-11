Mehr als die Hälfte der sudanesischen Bevölkerung leidet unter akutem Hunger. (picture alliance / Xinhua News Agency / Mohamed Khidir)

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen erklärte, mehrere Lastwagen mit Lebensmitteln seien in dem abgelegenen Gebiet eingetroffen. Im Camp Zamzam in der Region Nord-Darfur haben rund 500.000 Menschen Zuflucht gefunden. Helfern war es in den vergangenen Monaten wegen der Kämpfe in der Region und unpassierbarer Straßen nicht gelungen, das Lager zu erreichen.

Seit April 2023 herrscht im Sudan Krieg zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften. Beiden Konfliktparteien werden Kriegsverbrechen vorgeworfen, unter anderem weil sie humanitäre Hilfe verhindern.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.