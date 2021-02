Der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan ist nach Ansicht der Wissenschaftlerin Ulrike Franke der erste in der Geschichte, der durch Kampfdrohnen gewonnen wurde.

Diese seien für den Ausgang mit entscheidend gewesen, sagte die Mitarbeiterin des European Council on Foreign Relations (ECFR) in London der Wochenzeitung "Die Zeit". Aserbaidschan habe verschiedene Drohnensysteme türkischen und israelischen Ursprungs eingesetzt. Mit ihnen habe man den Gegner ausgespäht. Deren Stellungen seien zwar dann oft noch mit konventioneller Artillerie attackiert worden, die Nachhut der Armenier sei jedoch von Kampfdrohnen attackiert worden. Es habe sich um eine Zermürbungstaktik gehandelt. Der psychologische Effekt dabei sei nicht zu unterschätzen, betonte Franke: "Die Armenier hielten sich in dieser sehr bergigen, unwegsamen Region für weitestgehend sicher. Bis die Drohnen kamen."



Armenien und Aserbaidschan hatten sich vergangenes Jahr einen sechswöchigen kriegerischen Konflikt um die Region Berg-Karabach geliefert. Er endete mit Geländegewinnen für Aserbaidschan. Armeniens Regierungschef Paschinjan steht seit dem Ende der Gefechte innenpolitisch unter Druck. Die Opposition und ihre Anhänger fordern seinen Rücktritt. Sie machen ihn für die militärische Niederlage gegen Aserbaidschan verantwortlich. Russische Friedenstruppen überwachen derzeit die Waffenruhe.



Am vergangenen Mittwoch haben sich CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss darauf geeinigt, dass im März die Verträge zur Entwicklung und Beschaffung einer Eurodrohne zusammen mit Frankreich, Italien und Spanien unterzeichnet werden sollen. Das hat auch die Debatten über Kampfdrohnen in Deutschland angefacht. Hier haben wir einige Hintergründe dazu für Sie zusammengefasst.

