Statistisches Bundesamt

Den Zuwachs begründen die Statistiker vor allem mit einer Rekordnettozuwanderung. (Imago )

Das geht aus Schätzungen hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichte. Demnach nahm die Bevölkerungszahl im Vergleich zum Jahresende 2021 um rund 1,1 Millionen Menschen zu. Den Zuwachs begründen die Statistiker vor allem mit einer Rekordnettozuwanderung, also den bereinigten Zuwanderungszahlen nach Abzug der Auswanderer. Neben der starken Zuwanderung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine habe auch die Zuwanderung von Menschen anderer Nationalitäten deutlich zugenommen. Die Geburtenzahl ging um etwa sieben Prozent auf rund 740.000 zurück. Die Sterberate stieg dagegen um rund vier Prozent auf etwa 1,06 Millionen Menschen an.

Damit setze sich ein Trend fort, heißt es. Ohne Nettozuwanderung wäre die Bevölkerung bereits seit 1972 geschrumpft, da seither jedes Jahr mehr Menschen starben als geboren wurden.

