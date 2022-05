Flüchtluinge aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof. (pa/Jörg Carstensen)

UNO-Flüchtlingskommissar Grandi sagte in Genf, diese Marke sei gleichermaßen ernüchternd wie alarmierend. Nach Angaben des Flüchtlings-Hilfswerks UNHCR trugen neben dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine auch andere bewaffnete Konflikte erheblich zu der Entwicklung bei. So würden durch andauernde oder neue Gewalt in Ländern wie Äthiopien, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan und der Demokratischen Republik Kongo Menschen vertrieben. Etwa die Hälfte der 100 Millionen Zwangsvertriebenen sind laut den Angaben Binnenflüchtlinge.

